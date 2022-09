Sabatini: “Inzaghi? Da qui siamo tutti bravi. Un tifoso mi ha addirittura chiesto di…”

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così la sconfitta subita dall'Inter contro l'Udinese: "Inzaghi ha sbagliato, non fai quei cambi alla mezz'ora: ma in generale però sembra che noi siamo più bravi dell'allenatore. E questo è una leggerezza nostra che si trasmette ai tifosi: oggi un tifoso mi ha chiesto di parlare male di Inzaghi, io mi arrendo. Tutti sono buoni a fare l'allenatore, ogni tanto proviamo chiedere agli allenatori il perché delle loro scelte. A me sembra che sull'Inter ci sia una cappa di paura legata alla pressione. Io sono contrario assolutamente all'esonero, voglio un'assunzione di responsabilità di società e giocatori".