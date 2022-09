Sabatini: “Juve imbarazzante, al momento è fuori dalla Champions ed è fallimento”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della crisi della Juventus: "Non so come sia possibile che la Juventus giochi, di fatto, soltanto 20 minuti, perché è successo in tutte le partite giocate fin qui. Quello che si è visto ieri sera è imbarazzante per la Juventus e per Allegri ed è difficile da spiegare. Non so se siano direttive dell’allenatore di giocare in un certo modo, se è la squadra che non riesce a tenere ritmo e condizione fisica, se è stato sbagliato qualcosa nella preparazione.