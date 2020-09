Sabatini: “Kanté solo se va via Brozovic. Nainggolan? Per il Cagliari come Ibra per il Milan”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della corsa alla qualificazione a Champions e del mercato dell’Inter:

“Juve e Inter le vedo un gradino superiori, per gli altri due posti credo che Atalanta, Milan e Lazio se la giocheranno per due posti. La Roma non ce la vedo, può entrarci anche il Napoli in quella corsa. Roma un gradino sotto. L’Inter ha speso parecchio lo scorso anno e non può permettersi di avere lo stesso disavanzo. Deve stare un po’ più attenta, ha incassato 50 milioni da Icardi e li ha spesi per Hakimi. Darmian penso sia un affare fatto un anno fa che ora ratificano un po’ malvolentieri, lo vuole Conte magari un po’ meno la dirigenza. Kanté costa 50 milioni e arriva se va via Brozovic. Non può solo dare via in prestiti, deve rientrare. Non c’è un disimpegno di Suning, ma tutti i conti li devono fare. Nainggolan? Sarebbe per il Cagliari quello che Ibra è per il Milan. La politica di Giulini è giusta, il Cagliari deve avere l’entusiasmo dei giovani.