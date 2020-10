Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto su Radio Sportiva per parlare dell’Inter e delle ultime sui nerazzurri in chiave mercato: “Ranocchia? Bravo giocatore, un leader silenzioso. Oltre a prestazioni dignitosissime, ha anche un prezioso ruolo di affiancamento ai giovani. Kanté? Per me è superfluo in questo centrocampo dell’Inter. Colombo sta al Milan come Esposito all’Inter“.