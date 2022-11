Sabatini: “Karsdorp ora ha fatto una cosa grave. Se fosse successo a me…”

Continua a far discutere quanto successo tra Mourinho e Karsdorp dopo Sassuolo-Roma. La vicenda si è protratta ancora, con la decisione del laterale di non presentarsi in ritiro. Ne ha parlato anche Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Inter e Roma tra le altre. "Mi sarei trovato in difficoltà da direttore sportivo se fosse capitato a me, ma non per il mercato. Per una questione professionale e umana. Lui ora ha fatto una cosa grave non presentandosi in ritiro. Sarà contrariato, ma non ha nessun diritto di sottrarsi alle regole", ha detto ai microfoni di Sky Sport.