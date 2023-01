Sabatini: “Lautaro e Lukaku eccellenti ma il campione è Dzeko. Anti-Napoli? Inter e Juve”

"Il valore dei 3 attaccanti dell'Inter, al 100% tutti e tre, per me è evidente: Dzeko è un campione. Gli altri due sono eccellenti giocatori. Da Dzeko non puoi pretendere che possa fare 90' sempre così. E secondo me una delle cause del crollo dell'anno scorso è dovuto anche al calo di Dzeko ma Edin è un campione: sa fare tutto, sa fare gol, sa fare assist, sa valorizzare i partner. Lukaku da un anno e mezzo non esiste più. Anti-Napoli? Dopo la partita di stasera dico Inter e Juventus anche più del Milan"