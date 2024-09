In più - scusate l'apparente provocazione - forse non sta vivendo al meglio la presenza di Taremi. L'iraniano sa giocare. Vede il calcio con un passaggio di anticipo. È stato il migliore al debutto in Champions a Manchester. Anziché come alleanza, può essere che Lautaro la viva come concorrenza interna? Domanda troppo maliziosa, ma tocca a Simone Inzaghi la soluzione migliore su minuti giocati, cambi e turn-over. Con un aggiornamento in più, da scaricare al più presto. Forse, all'Inter conviene provare anche l'accoppiata Lautaro-Taremi, senza offesa né pericolo per Thuram che resterà più titolare di tutti".