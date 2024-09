Il capitano dell'Inter non è ancora in condizione e fatica a trovare la via del gol. Ma il programma di recupero per tornare al top è stato definito.

Andrea Della Sala Redattore 26 settembre 2024 (modifica il 26 settembre 2024 | 14:45)

L'Inter aspetta il miglior Lautaro. Complici le poche vacanze e lo stop muscolare di inizio anno, il capitano dell'Inter non è ancora in condizione e fatica a trovare la via del gol. Ma il programma di recupero per tornare al top è stato definito.