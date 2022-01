Sabatini: “Lukaku? Aveva chiesto aumento, no Inter. Il Chelsea ha fatto sapere che…”

Il giornalista ha fatto il punto dopo le parole dell'ex centravanti dell'Inter e sui rinnovi dei due croati nerazzurri

Lukaku? C'è un particolare che va chiarito: lui parla di un mancato rinnovo di contratto con l'Inter. E allora si scopre che aveva chiesto alla società un ulteriore aumento dell'ingaggio ed era stato rifiutato. Questo era stato preso come spunto per accettare l'offerta del Chelsea che sfiora i 120 milioni. Il Chelsea ha già fatto sapere al giocatore e al suo entourage che non accetta l'idea che il giocatore possa andare a giocare in prestito anche per pochi mesi. Qualsiasi ipotesi dell'Inter è destinata a svanire. Brozovic? Si riparlerà dal 7 gennaio. Per Perisic si andrà al primo di febbraio così il giocatore avrà chiare le altre offerte visto che ora potrebbe già accordarsi con altri club.