Sabatini: “Lukaku sente la fiducia di Conte, Eriksen no. Vidal ha giocato bene ma…”

Intervenuto a Sport Mediaset nel post-partita di Inter-Borussia Monchengladbach, il giornalista Sandro Sabatini ha detto la sua sul match:

“Solo 2 vittorie in Champions in 11 partite per l’Inter? Vuol dire che la statistica va interpretata per quello che è, non c’è un gran feeling con la Champions League ma va anche contestualizzato con i risultati odierni, la sorpresa dello Shakhtar consente all’Inter di vedere questo girone anche meglio della vigilia. Si fa fatica a giudicare il match di questa sera, Vidal ha giocato bene a parte i due episodi che poi hanno portato ai due gol dei tedeschi”.

SHAKHTAR – “L’Inter due mesi fa ha battuto 5-0 lo Shakhtar, la serata per l’Inter può essere giudicata positiva. Non può non esserci una differenza così tra le due squadre che si incontreranno settimana prossima”.

CONTE – “L’Inter di adesso è molto più forte dell’anno scorso, chiaramente Young e Hakimi non erano presenti. Su Eriksen e Lukaku posso dare una spiegazione: Lukaku gioca meglio rispetto allo United anche perché ha fiducia nell’allenatore, può essere che Eriksen non senta la fiducia”.