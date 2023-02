Sabatini: “Il momento di Mourinho non fa bene a nessuno. Non vedo l’ambiente sereno”

Le parole del giornalista: "Non vedo l'ambiente sereno che c'era l'anno scorso e per giovedì ci vuole il clima giusto allo stadio"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del momento della Roma di Jose Mourinho: "Il momento di Mourinho non fa bene a nessuno. Io non vedo l'ambiente sereno che c'era l'anno scorso e per giovedì ci vuole il clima giusto allo stadio".