Sabatini: “Mourinho? Non è quello del Tottenham, è più riposato e carico”

Le parole del collega: "La Roma ha fatto del tutto per far riprendere a Mourinho la vecchia autostima"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista di SportMediaset, ha parlato così dell'approdo di Jose Mourinho sulla panchina della Roma: "La Roma ha fatto del tutto per far riprendere a Mourinho la vecchia autostima. L'allenatore che ha lasciato il Tottenham non è quello sceso a Ciampino, è più riposato e carico. L'entusiasmo dei tifosi va bene, ci vuole. Mi dispiace tantissimo per Spinazzola, stava disputando un Europeo fantastico, è stato tra i protagonisti anche della vittoria sul Belgio".