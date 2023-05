Sabatini: “Mourinho è uno furbo: fa scrivere e racconta una cosa grave”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così di Jose Mourinho e del suo futuro con la Roma: "Mourinho è uno furbo che forza la mano per il rinnovo di contratto. Mourinho che fa scrivere, fa raccontare che non sente i Friedkin è una cosa grave per il rapporto che ha con la proprietà non per il contratto in sé".