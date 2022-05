Sabatini: “Mourinho? Parla dell’arbitro e del Var solo quando le cose…”

Le parole del giornalista su Mourinho: "l tecnico ha perso l'occasione per fare alcuni cambi. Peggio non poteva andare"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così la sconfitta della Roma di ieri con la Fiorentina: "Ieri Mourinho ha preso il treno per il turnover. Giocatori svuotati dalla vittoria sul Leicester e con la testa a Tirana. Il tecnico ha perso l'occasione per fare alcuni cambi. Peggio non poteva andare. Il rigore che non c'era ha condizionato la partita, ma la Roma poteva e doveva fare meglio. Mourinho parla dell'arbitro e del Var solo quando le cose gli vanno contro".