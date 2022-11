Sabatini: “Napoli? Kvara è una locomotiva. Spalletti nei messaggi mi scrive…”

Il Napoli ha viaggiato fino alla sosta a ritmi incredibili. Lo ha riconosciuto anche Walter Sabatini, ex direttore sportivo tra le altre dell'Inter, che ha parlato proprio dei meriti del suo amico Luciano Spalletti in collegamento con Sky Sport. Le sue parole: "Spalletti mi manda sempre messaggi in cui mi dice 'smettila, bischero' perché gli dico che quest'anno vincerà tutto. Il Napoli già dalle prime battute mi è sembrata una squadra con sincronie straordinarie. Quando vedi un processo così, devi solo pensare ad un grande campionato. Non mi aspettavo che il georgiano fosse così forte, mi suscita un grande sentimento di invidia perché è davvero una grande scoperta. E' una locomotiva, quando si mette in movimento è immarcabile"