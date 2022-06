Sabatini: “Italia? Non discutiamo ora Mancini. Non è colpa sua perché…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così la pesante sconfitta dell'Italia ai danni della Germania: "Non discutiamo ora Roberto Mancini. Sicuramente deve rispondere a domande legittime, invece penso che se le porterà in vacanza e ci penserà a settembre. Ma che la colpa sia di Mancini no. La Nazionale non sarà questa, manca della gente, quando ci sarà bisogno di fare punti veri, da Zaniolo a Immobile, dovranno esserci".