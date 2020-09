Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la notizia del ritorno di Pinamonti all’Inter:

“Su quali basi Pinamonti vale 20 milioni non lo so. Evidentemente fa bene al bilancio di chi vende e di chi compra. Per Nainggolan il discorso è più ampio, a volte per vendere bisogna essere nella situazione in cui ammetti un errore”.