Sabatini: “Non credo che questa Inter sia più forte di quella di Conte, ma Inzaghi…”

Il giornalista, intervenuto a Radio Sportiva, commenta il momento positivo dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha parlato del momento positivo che sta attraversando l'Inter. Il giornalista fa un confronto tra l'Inter di Conte e quella attuale: "Nonostante per Conte la dirigenza avesse speso molto mentre per questa Inter molto meno, i nerazzurri sono comunque primi e hanno passato i gironi di Champions. Non credo che questa Inter sia più forte di quella di Conte, ma al momento Inzaghi sta vincendo il confronto".