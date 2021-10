Sabatini: “Raspadori? Carnevali ha detto che lo vogliono tutti, l’Inter è in pole”

Così il giornalista sul centravanti classe 2000: "E' lui l'uomo copertina della gara di oggi, da piccolo posava con la maglia nerazzurra"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della sfida di questa sera tra Sassuolo e Inter: "L'uomo copertina della partita è Giacomo Raspadori, che da piccolo posava con la maglia dell'Inter: non è un mistero che il suo idolo sia Samuel Eto'o, giocatore che ricorda nel suo allungo in velocità, ma ha anche caratteristiche da uomo d'area. Carnevali ha confermato che lo vogliono tutti, l'Inter è in pole position".