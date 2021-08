Sabatini: “Serie A? 7 alla pari, ma vince una. Si vedono molto Mou e Allegri”

Le parole del giornalista: "Per la prossima stagione non dimentichiamo il Napoli. Magari queste giornate ci possono insegnare che partiranno in 7 quasi alla pari, vince una sola"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, programma di Radio 24, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della prossima stagione di Serie A, che sarà, a detta sua, molto combattuta: "Per la prossima stagione non dimentichiamo il Napoli. Magari queste giornate ci possono insegnare che partiranno in 7 quasi alla pari, vince una sola. Si sta vedendo molto Mou nella Roma e rivedendo molto Allegri nella Juve, già adesso"