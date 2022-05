Sabatini: “Striscione Milan? Altra cultura, forse non sapevano quanto fosse offensivo”

Il giornalista, durante il tg di Sportmediaset, ha commentato la festa del Milan e lo striscione usato dai giocatori rossoneri

"Il famoso striscione, va detto che non è un inedito, ci sono cascati anche Ambrosini e Materazzi nelle feste. La Procura ha aperto un'inchiesta, va sottolineato che il presidente Scaroni ha già fatto le proprie scuse all'Inter. Non si dubita della buonafede dei giocatori del Milan che hanno mostrato questo striscione, magari non conoscono neanche tanto quanto può essere offensivo in Italia, hanno un'altra cultura, non ci starebbero male però anche le loro scuse".