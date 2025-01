1 di 2

DISSING SU JUVE-NAPOLI

Era atteso e puntualmente è arrivato. Parliamo dello scontro dialettico tra Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani, a Pressing, dopo il tonfo della Juventus sul campo del Napoli. Lo scontro è stato piuttosto acceso, al centro i problemi della Juve e il flop di Thiago Motta.

Trevisani: "Milan, Atalanta, Champions e Napoli è un calendario che reggerebbe la rosa dell'Inter, figurati se lo regge quella della Juventus, quattro partite così in dieci giorni. La Juve è esplosa a fine primo tempo per due ragioni. La prima, quattro partite in dieci giorni che non avrebbe retto nessuno. La seconda è l'avversario. Cioè la Juventus ha giocato con una squadra in questo momento più forte di lei, più riposata di lei, più avvelenata di lei e che certamente ha fatto una ripresa stratosferica, perché non è che solo la Juventus ha perso, c'è anche un Napoli che ha vinto.

Sabatini: "Se nella bolgia del Diego Armando Maradona, in quella situazione, fai entrare Savona e Mbangula c'è un problema. Se lo volete nascondere, nascondetelo. Io come ho detto tanti mesi fa, ormai, se va bene a John Elkann, va bene ai tifosi, va bene a Trevisani, va bene a tutti ma che mi interessa a me? Però cercate, se possibile, se parlate di progetto e di percorso, poi non isolate l'infortunio di Bremer oppure il primo tempo contro il Napoli. Perché le partite durano 90 minuti"

Trevisani: "Pure le stagioni durano nove mesi"

Sabatini: "Certo, sì, sì, ma se continua così, penso che sia dura arrivare a nove mesi e poi ritrovare il sorriso per la Juventus".

Trevisani: "Non lo so, sono quattro anni che arriva a meno 20 dalla prima la Juve, quindi non vedo stranezze"

Sabatini: "No, no, no, non raccontiamo storie, non facciamo disinformazione. Perché l'anno scorso la Juventus giocò con l'Inter la partita a scudetto"