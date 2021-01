Sabatini: “Vidal? Bacio da evitare, con Brozo e Barella sarebbe titolare nella Juve. L’Inter deve…”

Ospite della trasmissione ‘Pressing’ su Italia 1, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato il successo per 2-0 dell’Inter sulla Juventus nel Derby d’Italia: “Bacio alla maglia di Chiellini? Se l’ha fatto apposta, Vidal poteva evitare. Doveroso che Vidal abbia chiarito la questione. Senza questa restava il beneficio di una ‘bischerata’. Oggi è sbagliato parlare di Juve che ha vinto gli ultimi 9 scudetti: è una squadra diversa rispetto alle ultime, non è parente di quelle degli scudetti. Al momento è altamente improbabile che vinca lo scudetto. Eliminazione Champions? L’Inter non deve considerarla perché lo scudetto cancella tutto.

All’Inter non si chiede spettacolo, ma solamente non dare all’avversario la possibilità di recuperare quando i nerazzurri sono in vantaggio. C’è una differenza tecnica tra le due squadre: Barella-Brozovic-Vidal sarebbero titolari nella Juventus. A San Siro tanta Inter e poca Juve: Conte è un grande allenatore con in mano una grande squadra“.