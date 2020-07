Inter-Bologna, la sfida di Sabatini. CdS: “Se vuoi convivere bene con gli Zhang, non puoi…”

“Walter Sabatini tra il mondo Suning di Inter e Jiangsu e il Bologna, ma se James Pallotta non gli avesse messo i bastoni tra le ruote probabilmente per l’attuale coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact oggi non si incrocerebbero passato e presente”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alla sfida speciale di Walter Sabatini, attuale uomo mercato del Bologna ma con un passato – da maggio 2017 a marzo 2018 – all’Inter, dove il vulcanico ds assume il ruolo di coordinatore dell’area tecnica di Suning Sports.

INIZIO E FINE – “Come quasi sempre succede nei primi tempi sono tutte rose e fiori, la passionalità e l’entusiasmo contagioso di Sabatini travolgono anche l’equilibrato Zhang Jindong”, commenta il CorSport che poi evidenzia come, con il passare dei mesi, iniziano i primi attriti, dovuti anche alla revisione dei programmi per le restrizioni politiche cinesi. All’Inter saltano gli arrivi di Pastore, Emre Mor, Salcedo e Pellegri ma anche di elementi che Sabatini avrebbe voluto portare al Jiangsu. E ciò conduce alla separazione, che arriva il 28 marzo 2018 con le dimissioni di Sabatini. “Se vuoi convivere bene con gli Zhang devi saperti adeguare al loro trend, non puoi invadere il campo e non puoi neanche pretendere che dall’oggi al domani facciano operazioni e prendano decisioni senza averci riflettuto su. Avrebbero mai potuto essere Zhang Jindong e Steven Zhang istintivi come è da sempre Sabatini? No, mai, impossibile. E’ questo il motivo per il quale l’ex coordinatore del Suning Sports Suning e attuale coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact dichiarerà a mente fredda di essersene andato per impazienza”, chiosa il quotidiano.