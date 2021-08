Sabato: “Fiducia nell’Inter, Inzaghi tra i migliori. Con Sensi è alla pari della Juve”

Le considerazioni dell'ex calciatore dell'Inter a proposito dei nerazzurri alle porte della nuova stagione

Antonio Sabato, ex calciatore nerazzurro, ha commentato la nuova Inter che sta nascendo ad Appiano. Queste le sue considerazioni: "Sono molto fiducioso nell'Inter anche perché Inzaghi è uno dei migliori. Vedremo come giocheranno dietro, come si adatteranno i nuovi attaccanti. Se poi si riuscirà a recuperare Sensi, la squadra nerazzurra è alla pari della Juventus. Inzaghi non ha niente da perdere, gli hanno venduto i due giocatori migliori, fa bene a tenere un profilo basso, ma un'attenuante gliela do e i tifosi dovrebbero capirlo".