Sabato: “Inter? Fiorentina esame superato a metà. Non la recuperi se…”

Le considerazioni dell'ex calciatore nerazzurro dopo la vittoria strappata in rimonta dalla squadra di Inzaghi

Antonio Sabato, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato nel corso del TMW News, della vittoria dei nerazzurri sulla fiorentina soffermandosi anche sui viola. Queste le sue parole: "Le partite vanno chiuse perché soprattutto contro le grandi poi rischi di pagare dazio. In ogni caso i gigliati hanno dimostrato di essere una squadra molto interessante e Italiano ha usato la giusta strategia andando a giocarsela così. Peccato anche per Nico Gonzalez e la sua espulsione, è stata un'ingenuità, ma lo capisco: è giovane e passare da una gara in cui stai dominando e ti ritrovi sotto, ti può scombussolare. Un giocatore così importante comunque non dovrebbe far così perché crea anche un danno alla squadra. Tornando all'Inter è un esame superato a metà perché nella prima parte della gara se trovi un avversario più cinico non la recuperi più".