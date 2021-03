Sabato: “Il logo è storico, non capisco perché cambiarlo. Scudetto? Dipende dall’Inter”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex calciatore nerazzurro Antonio Sabato ai microfoni di TuttoMercatoWeb sul nuovo logo dell'Inter

L'ex calciatore dell'Inter Antonio Sabato, ha commentato ai microfoni di TuttoMercatoWeb la nuova campagna lanciata dal club nerazzurro con il logo "I M": "Non capisco perché farlo, il logo dell'Inter è storico e deve restare tale nei secoli. L'Inter è storia, il logo è storico e non so a cosa possa servire quello nuovo. Solo per avere qualcosa in più nel mercato cinese? La storia si cambia con i risultati e non con i gesti di facciata. Ora vincere lo scudetto sarebbe bellissimo, quello sì che sarebbe un bel regalo.