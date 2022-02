Sabato: “All’Inter serve Lukaku, ma se vuole tornare deve abbassarsi l’ingaggio”

L'ex calciatore Antonio Sabato è intervenuto a Tmw Radio e ha parlato del possibile ritorno di Lukaku all'Inter e non solo

"A Lukaku, perché l'Inter ne avrebbe bisogno. A parte i problemi di Lautaro, servirebbe la sua fisicità e i suoi gol. Io lo perdono. Saremmo falliti senza la sua vendita e quella di Hakimi. Chi avremmo venduto? Se vuole tornare, deve abbassarsi l'ingaggio. In Inghilterra ha reso solo all'Everton, non è un campionato per lui quello della Premier".

"Sono due squadre allenate bene, giocano un buon calcio. L'ultimo turno è stato solo un caso. L'Inter ora è un po' stanca, Inzaghi sta facendo ruotare i giocatori ma non gli si può dire nulla, sta facendo un grande campionato. Per me Inzaghi è pronto a vincere lo Scudetto, lo vedo più preparato. A Pioli ne dicono di tutti i colori, ma non è facile vincere un campionato. A entrambi servirebbe per dargli un'autostima maggiore".