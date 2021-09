Sabato: “Mercato? All’Inter è girato tutto bene. Il compito più duro sarà di…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Antonio Sabato ha fatto il punto sulle grandi del nostro campionato

"Gli è girato tutto bene. Dzeko non voleva più rimanere alla Roma e giocare in una grande squadra. Poi per Correa c'era la voglia del tecnico di portarlo a Milano, alla fine tutto è stato semplice. La Juventus invece è arrivata in bilico fino alla fine, è stato un comportamento non corretto. Fosse arrivata prima la decisione sarebbe stato sostituito in maniera migliore. Invece si è dovuta accontentare di cosa c'era sul mercato".