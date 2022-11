Sacchi: “Argentina festival della presunzione. Al Mondiale non possono esserci distrazioni”

È crollata l’Argentina contro l’Arabia Saudita, è crollata la Germania contro il Giappone: corazzate finite a picco di fronte ad avversari che sicuramente non erano allo stesso livello tecnico. Però è accaduto, e questo deve essere un motivo di riflessione. La prima che mi viene in mente è questa: al Mondiale le partite sono tutte battaglie, i giocatori tirano fuori anche le energie che non hanno perché sanno di avere dietro un’intera nazione. Al Mondiale non vince chi è più forte tecnicamente, perché se non hai una grande motivazione, se non hai spirito di squadra e se non hai un gioco, non vai da nessuna parte. Ti possono mettere in difficoltà anche undici sconosciuti, se si muovono come un vero collettivo. Messi e i suoi compagni ne sanno qualcosa.