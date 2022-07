Sacchi: “Il calcio italiano è come l’Italia, sempre indietro. Sta succedendo…”

"Il calcio italiano è come l'Italia, sempre indietro. Sta succedendo però una cosa strana. Quelli che hanno più coraggio, che sottintende tuttavia preparazione, sono le 'piccole' squadre come Sassuolo, Atalanta, Verona, che giocano davvero un calcio da protagoniste". Lo ha detto l'ex tecnico del Milan e della Nazionale Arrigo Sacchi protagonista a Castiglion Fiorentino (Arezzo) del salotto letterario Santucce Storm Festival dove ha presentato i suoi libri 'La coppa degli immortali' e 'Calcio totale'. Sacchi ha raccontato i successi con il Milan, la trasferta americana con la Nazionale ma anche del momento della sua vita in cui ha dovuto smettere con il calcio perché non più in grado di gestire lo stress.