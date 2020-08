Sacchi: “Conte? Ama disperatamente il suo lavoro, quello fatto bene. Con l’Inter…”

Arrigo Sacchi ha risposto alle domande del quotidiano Il Giornale. Ha parlato in generale del calcio italiano, ma gli è stato chiesto anche di Conte e del momento complicato che ha vissuto all’Inter. Tutto riferito ovviamente alle parole post fine campionato. L’ex ct della Nazionale dell’allenatore nerazzurro si è soffermato però sulla sua esperienza in Europa League: «Conto sempre su Antonio perché lo conosco bene e so che ama disperatamente il suo lavoro, il lavoro fatto bene. Dovrà giocare a 3 in difesa, fare pressing, far muovere tutti insieme la squadra e vedrete che riuscirà nel suo intento».

(Fonte: Il Giornale)