Sacchi: “Conte? Io mai deluso, è un grande allenatore. Migliorerà ancora l’Inter”

Le parole dell'ex allenatore: "Io ho sempre pensato che si debba difendere in 11 e attaccare in 11, l’Inter ha fatto benissimo la fase difensiva"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter sull'Atalanta di ieri sera: "Io ho sempre pensato che si debba difendere in 11 e attaccare in 11, l’Inter ha fatto benissimo la fase difensiva in cui con organizzazione e compattezza ha difeso con tutti i suoi uomini, molto meno bene quella offensiva".

Deluso dall’atteggiamento di Conte?

"È difficile per me essere deluso da Antonio. Perché lo conosco dai tempi della Nazionale e lo stimo profondamente. Lui dà tutto se stesso al calcio, con una energia e una dedizione incredibili. Oggi la proprietà è lontana. Ci sono difficoltà ma lui è bravissimo a tenere il gruppo unito e coeso. Io credo che lui stia anche "combattendo" con un dna dell’Inter che ha spesso contraddistinto le vittorie del club in passato. Quasi sempre costruite sulla fase difensiva. Ieri la tattica ha prevalso sulla strategia ma non sono deluso da Conte, che è un grande allenatore e sono certo migliorerà ancora l’Inter rendendola più offensiva, corale in attacco ed europea".

Torniamo alla partita di ieri.

"Se fosse stato un incontro di boxe o avrebbe vinto l’Atalanta ai punti o il match sarebbe stato interrotto perché i due pugili non si colpivano: non ci sono quasi stati tiri in porta. Soprattutto per l’impostazione dell’Inter".