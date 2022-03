Sacchi: “Inter stanca. I cambi diano di più: Correa e Sanchez giocano per conto loro”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha analizzato così la prestazione fornita dall'Inter di Simone Inzaghi nel derby

Marco Macca

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha analizzato così la prestazione fornita dall'Inter di Simone Inzaghi nel derby contro il Milan nell'andata della semifinale di Coppa Italia:

L’Inter ha creato pochissimo. Come mai?

«Mi è sembrato che l’Inter sia sulle gambe. Giocatori stanchi. Non ho visto occasioni dei nerazzurri, gli attaccanti erano sempre soli. C’era un solco tra il reparto offensivo e il resto della squadra. Dzeko e Lautaro non sono mai stati serviti e supportati. E poi zero pressing».

E adesso che cosa si deve fare?

«Simone Inzaghi dovrà lavorare per recuperare certi giocatori. La rosa è ampia, i sostituti ci sono. Questo è il periodo in cui chi ha giocato di meno deve dare una mano a tutto il gruppo. Invece ho notato che i cambi non hanno portato benefici. Vidal, Sanchez e Correa mi sono parsi spaesati, non inseriti nel contesto: giocano per conto loro, non si muovono in funzione dei compagni».

Il problema dell’Inter sembra essere il centrocampo.

«È il reparto più forte e adesso si vede che alcuni elementi non sono al massimo. Brozovic è sotto tono. Anche Barella, che a me piace tantissimo, non sta rendendo come potrebbe. Di conseguenza la manovra risulta più lenta del solito».

Situazione preoccupante anche in vista del campionato?

«L’Inter tornerà in campo venerdì sera contro la Salernitana a San Siro. Partita molto difficile che precederà la trasferta di Champions a Liverpool. È un periodo in cui bisogna stringere i denti e gestire bene le energie».