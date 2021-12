Sacchi: “Scudetto, Inter favorita, ma ci sono tante incognite. A febbraio…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi è concorde nel considerare l'Inter di Simone Inzaghi la favorita nella lotta scudetto

«Prima di tutta la Champions. La doppia sfida contro il Liverpool porterà via molte energie fisiche e mentali. Di conseguenza, potrebbe perdere qualche punto in concomitanza con queste gare. Se superasse il turno contro il Liverpool, che sarebbe un’autentica impresa perché i Reds sono tra i migliori al mondo, bisognerebbe gestire il doppio impegno: in Italia e in Europa. L’Inter ha un esercito attrezzato per due battaglie?».