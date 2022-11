Sacchi: “L’Inter aspetta sempre l’errore dell’avversario. Inzaghi abbia più coraggio”

"L’Inter consegna 7 giocatori al Mondiale. Finora i nerazzurri hanno avuto un rendimento altalenante, Inzaghi deve dare maggiore coraggio alla squadra. Sia la Juve sia l’Inter non sono formazioni generose, aspettano e ripartono basandosi sugli errori dell’avversario. Non so se la sosta sia salutare, di sicuro però, se giocherà, l’Inter potrà finalmente ritrovare un Lukaku in piena forma".