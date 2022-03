Sacchi: “Scudetto Milan sarebbe capolavoro. Inter a Torino spremuta come un limone”

Intervenuto su Gazzetta.it, l'ex tecnico Arrigo Sacchi ha parlato della lotta al vertice in Serie A e del pareggio dell'Inter con il Torino:

"Scudetto Milan sarebbe un capolavoro, mi piace come gioca. Non è la più forte, ma quella che gioca meglio. Con l'Empoli partita non da Milan. Ci sono squadre con valori individuali maggiori. Inter senza Brozovic e De Vrij? Il calcio è uno sport di squadra. L'Inter si è presentata spremuta come un limone a Torino contro una squadra che sta bene. Incontrare il Genoa o il Verona ora è difficile, giocano a ritmi forsennati. L'Inter ha pagato la partita con il Liverpool. È un calcio più incerto, il Sassuolo può battere in casa la Juve o l'Inter.