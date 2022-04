Sacchi: “L’Inter ha meritato la vittoria. Impressionato da tre giocatori”

Inter-Milan 3-0 secondo Arrigo Sacchi. L’ex allenatore a La Gazzetta dello Sport ha commentato il successo di ieri dei nerazzurri

«A un certo punto, dico la verità, mi sembrava una partita tra scapoli e ammogliati. Con queste modalità l’Inter è avvantaggiata rispetto al Milan, perché può sfruttare la maggiore qualità tecnica e la maggiore esperienza. Il Milan, soltanto se è compatto, se gioca “di squadra”, come un vero collettivo, può dire la sua. Altrimenti non c’è il pressing, non c’è l’organizzazione, non c’è la sinergia tra i reparti e tra i singoli. Se i rossoneri sono sparpagliati per il campo, mostrano tutti i loro limiti».