Sacchi: “Inter, scudetto possibile, ma Inzaghi sia più spregiudicato. Lukaku…”

"Facile dire che Romelu Lukaku può essere l'uomo in più. Il suo ritorno in nerazzurro ha prodotto un entusiasmo che sicuramente sarà benzina utile soprattutto in questo avvio di stagione. Tuttavia, affinché l'attaccante belga possa rendere al massimo delle sue potenzialità, è necessario che la squadra lo supporti e lo aiuti. Da solo non va da nessuna parte. Con Lautaro forma comunque una coppia ben assortita".