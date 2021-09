Sacchi: “Inter, col Real sconfitta immeritata. Inzaghi deve migliorare la squadra”

Della prestazione dell'Inter con il Real Madrid ha parlato, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico

"L’Inter se la vedeva con il Real Madrid di Carlo Ancelotti. La società spagnola sta vivendo un momento economico difficile, la qual cosa le ha impedito acquisti roboanti. I nerazzurri di Inzaghi hanno cercato di mettere in difficoltà il prestigioso avversario usando velocità e ripartenze. Avrebbero potuto andare in vantaggio, ma ancora la forma non è al top e gli errori nelle conclusioni, ad alti livelli, poi si pagano. Nel secondo tempo l’Inter è calata e il Real è cresciuto, segnando negli ultimi minuti il gol di una vittoria forse immeritata. La partita ha detto che Inzaghi dovrà ancora lavorare per migliorare la squadra, ma anche che Ancelotti avrà il suo da fare con il Madrid".