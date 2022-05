Sacchi: “Italia guarda Ancelotti, così si vince. Non si può prescindere dal pressing”

Della finale conquistata da Ancelotti con il Real Madrid contro il Manchester City ha parlato l’ex tecnico Arrigo Sacchi su Gazzetta.it

L’umanità di Carlo, invece, si è vista quando tutti i suoi ragazzi che erano in panchina, o perché sostituiti o perché non entrati, stavano dietro di lui, e sembravano dei veri tifosi, con Marcelo capobanda. Questo significa avere spirito di squadra, la qualità principale per raggiungere grandi traguardi.

In Italia dobbiamo capire che questa è la strada da seguire: in campo internazionale, se si vogliono ottenere successi, non si può prescindere dal pressing che dà coraggio, spaventa gli avversari e li costringe a fare una cosa che non è nelle corde, e cioè difendere. Tutte le squadre straniere sono più brave nella fase d’attacco mentre in quella di contenimento sono piuttosto approssimative, come ha dimostrato il City nella doppia sfida di Champions. Dunque, se vogliamo batterle, bisogna che le attacchiamo. Purtroppo quasi tutte le nostre squadre tengono un uomo in più, quando non sono addirittura due, là dietro, magari per marcare un solo attaccante avversario, e così si perde un elemento a centrocampo e si fa fatica a prendere il dominio del gioco.