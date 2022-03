Sacchi: “Italia? Siamo in ritardo su tutto. Molti pensano che la furbizia…”

Le parole dell'ex tecnico: "Il calcio dipende da tante cose: l'Italia è un paese in ritardo su tutto, rincorriamo sempre invece di prevenire"

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato così della disfatta dell'Italia, eliminata dai Mondiali del Qatar: "Mancini è l'unico vincente in questi ultimi 12 anni, quindi potrebbe anche dire che vuole ritentare ed è giusto. Il calcio dipende da tante cose: l'Italia è un paese in ritardo su tutto, rincorriamo sempre invece di prevenire. Il calcio è il riflesso della cultura del paese: purtroppo noi abbiamo illuminato il mondo per secoli ma ultimamente non illuminiamo più. Abbiamo confuso i valori: molti pensano che la furbizia valga più del merito, che prendere le scorciatoie sia la strada giusta. Non abbiamo mai definito cosa sia il calcio: abbiamo avuto tanti di quegli scandali. Se qui vinci va bene sempre, anche con un tiro in porta per tutta la partita".