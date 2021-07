Sacchi: “Italia, la strada è giusta ma dobbiamo crescere. Mi domando una cosa”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi torna sulla vittoria dell'Italia contro la Spagna

"L’Italia vince ai rigori e vola in finale. L’impensabile dopo gli schiaffi disastrosi subiti in questi ultimi undici anni. Bocciati con la Nazionale e con le squadre di club, mentre le squadre spagnole nello stesso periodo vincevano 6 Coppe dei Campioni, 4 Europa League, più un Mondiale e due Europei con la nazionale. Gli azzurri sono riusciti nell’impresa di andare in finale grazie a un gruppo coeso, con grande carattere, spirito di squadra, volontà, generosità, capacità di sofferenza e resilienza. Tutti hanno dato tutto, valori importanti che dovrebbero sempre essere alla base".

"Il c.t., pur con poco tempo a disposizione, ha lavorato molto per riuscire a giocare un football di dominio, moderno e ottimista. Roberto è sulla strada giusta, ma in poco tempo non si può pensare di risolvere tutti i nostri antichi problemi. L’incontro con i maestri del calcio ballato, del possesso, del bello e dei grandi risultati, ci ha visti in ritardo e in difficoltà. Il lavoro del c.t. e degli azzurri sta dando risultati impensabili, ma il confronto con il dominus degli ultimi 10-11 anni ci ha detto che dobbiamo ulteriormente crescere".