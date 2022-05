Sacchi: “Juve-Inter? Spero che abbiano coraggio. Milan bravo con giocatori sconosciuti”

Della lotta scudetto e della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter ha parlato a Gazzetta.it l'ex tecnico Arrigo Sacchi

"Leao ha grande potenzialità, non sempre ha l'agonismo giusto. Il Milan sta facendo un grande lavoro, è partita con l'handicap rispetto ad altri club che hanno investito di più. Tonali lo conosco molto bene, ha grandi potenzialità. Non deve pensare di essere un fenomeno, ha tante qualità e tanti margini di miglioramento. Per avere successo devi sapere che si può fare sempre di più. Finale Coppa Italia? Spero che abbiano coraggio, altrimenti sarà una partita tattica che dovrà essere risolta da un singolo. L'Italia non può restare 12 anni senza vincere un torneo internazionali. Bisogna giocare un calcio più collettivo, più strategico. Poi c'è la trappola del successo: vuol dire che non hai più quell'entusiasmo, quella voglia che ha il Milan. Pioli è intelligente, cerca sempre di migliorarsi. Complimenti al Milan, ha preso giocatori semisconosciuti e li hanno azzeccati quasi tutti, chapeau. Vlahovic? Il calcio ha degli obblighi: prima di tutto serve una grande determinazione e uno spirito di squadra, poi si pensa al gioco".