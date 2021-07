Sacchi: “Grazie a Mancini che ha dato alla Nazionale un gioco da protagonista”

Arrigo Sacchi ha celebrato la vittoria dell'Italia agli Europei, sottolineando i meriti di Roberto Mancini

"Vittoria, vittoria, vittoria con merito; che bello! Gli inglesi ci hanno copiato: hanno segnato il gol e poi tutti indietro a difendere, così come ancora oggi fanno la maggior parte delle nostre squadre fedeli a Rappan, che inventò il catenaccio nel secolo scorso. Southgate forse pensava di giocare contro una formazione italiana che sapesse soltanto difendere e fare ripartenze. Gli inglesi hanno segnato dopo soli due minuti, in contropiede, hanno sfruttato la loro velocità di base e diversi errori di posizionamento della nostra difesa. Gli azzurri per una trentina di minuti hanno sofferto il colpo, ma gli inglesi non ne hanno approfittato, anzi, hanno lasciato il tempo ai nostri per riorganizzarsi e comprendere che l’avversario non era poi così temibile. Gli uomini di Mancini hanno preso sempre più il dominio del gioco grazie alla tattica difensiva della nazionale inglese. Già l’inserimento di un difensore in più, Trippier al posto di Saka, la diceva lunga sulla tattica di Southgate, che evidentemente conosceva poco le idee del suo collega Mancini. Si temeva che gli inglesi cercassero di emulare le prestazioni degli austriaci e degli spagnoli, basate sul pressing che aveva creato difficoltà agli azzurri. Dal trentesimo minuto la squadra italiana è andata in crescendo come personalità e pericolosità. Gli azzurri hanno dato tutto quello che potevano, ma si notavano le difficoltà di Emerson, così come erano evidenti la stanchezza di Insigne e Barella e i problemi di Immobile e di Chiesa nel muoversi con la squadra e per la squadra".