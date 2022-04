Sacchi: “Se vincesse il Milan farebbe un miracolo. L’Inter ha qualcosa in più”

L'ex tecnico, intervenuto su Gazzetta.it, ha parlato della corsa scudetto tra Inter, Milan e Napoli dopo l'ultimo turno

"Per l'Inter il vantaggio è la qualità della squadra e gli investimenti che hanno fatto, il risultato dell'anno scorso. Sulla carta Juve e Inter le più forti, i bianconeri hanno pagato una situazione non buona mentre l'Inter ha qualcosa in più. Il Milan ha fatto un'impresa vicina al miracolo. La volontà del club era migliorare il bilancio. Lo scorso anno fu importante Ibrahimovic, quest'anno non ha partecipato. Stanno pagando l'inesperienza. Il Napoli vince una partita e si rilassa. Il Milan sta facendo un miracolo, ha preso ragazzi giovani, bisogna solo dire grazie per quanto fatto. Se vincesse sarebbe un miracolo".