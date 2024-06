Sacchi: “Italia, vincere sarebbe un miracolo ma mi fido di Spalletti”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha fatto le sue previsioni sul cammino dell'Italia di Spalletti a Euro 2024 in Germania

"Alla fine vedremo chi sarà la migliore d’Europa, nella speranza di poter festeggiare, come avvenne nell’estate del 2021 con la Nazionale di Roberto Mancini, un successo dell’Italia di Luciano Spalletti. So che si tratterebbe di un’autentica impresa, quasi un miracolo considerate le nostre forze in campo e quelle degli avversari, ma credo moltissimo nel lavoro dell’attuale commissario tecnico, nella sua bravura e nella sua capacità di trasmettere idee innovative ai suoi ragazzi e, di conseguenza, di dare un gioco alla squadra".