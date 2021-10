Sacchi: “Inter in Ucraina con 5 difensori per tenere due attaccanti. Inevitabile che…”

L'ex tecnico Arrigo Sacchi ha analizzato a La Gazzetta dello Sport la partita dell'Inter in Ucraina contro lo Shakhtar

Dopo la tre giorni europea, l'ex tecnico Arrigo Sacchi ha analizzato la partita dell'Inter in Ucraina contro lo Shakhtar. Per Sacchi è stata impostata una partita troppo difensiva:

"Il Milan negli ultimi 32 anni ha vinto ben cinque Champions grazie a un football offensivo e di dominio, facendo scuola in tutto il mondo ma assai poco in Italia: nemo propheta in patria. Nello stesso periodo, il calcio all’italiana basato su difesa e contropiede ha vinto invece una sola volta, con l’Inter di Mourinho. I numeri sono chiari, ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.