Sacchi: “Vincere con i bilanci in rosso è rubare. E gli allenatori sono solo…”

"Credo nei valori in un Paese che ha sbagliato i valori, la furbizia non è valore. Conta solo vincere. Siamo un Paese che cerca sempre di far tattica, pochi sono strateghi e questo si rivolta nel calcio. Noi l'abbiamo trasformato in uno sport individuale e difensivo quando era di squadra e offensivo. Fare squadra in questo paese non è possibile, arriviamo sempre in ritardo. La maggior parte degli allenatori guarda i piedi, io guardavo la testa e non volevo giocatori già affermati"