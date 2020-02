Saelemaekers: “Nei Derby vengono fuori i grandi giocatori. Lukaku mi ha inviato…”

Il nuovo acquisto del Milan, Alexis Saelemaekers, è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa. Per il giocatore anche una domanda sull’atteso derby in programma domenica sera: “Un Derby è sempre importante e speciale, fa sempre piacere giocare partite del genere. Nei Derby vengono fuori i grandi giocatori, spero di farne parte anche io. Lukaku mi ha inviato un messaggio di complimenti quando sono arrivato, mi ha detto di essere disponibile per qualsiasi consiglio qua a Milano. Domenica sarà una sfida nella sfida“.

(acmilan.com)